Выпуск журнала «Компания» приостановлен

Издательский дом «ИДР-Формат» принял решение о сокращении сотрудников и приостановке выпуска журнала «Компания». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора издательства Георгия Аваньяна.

По словам Аваньяна, из-за ареста гендиректора «ИДР-Формат» Евгения Фельдмана акционеры решили отказаться от части сотрудников.

«С ними все будет как положено по Трудовому кодексу. Есть некая процедура, она вся будет в полном объеме исполнена», — заверил заместитель гендиректора.

Работникам журнала «Компания» также могут предложить перейти в издание «Профиль», принадлежащее тому же издательскому дому. Аваньян добавил, что остальные проекты «ИДР-Формата» работают без изменений.

Фельдман был задержан на прошлой неделе за вымогательство 200 тысяч долларов. Мужчина находится под домашним арестом, ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 163 УК («Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере»).