В Москве задержан шеф-редактор информагентства Regnum

В ночь на 15 марта в столичная полиция задержала шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика. Как сообщается на сайте агентства, его доставили в РУВД по Дорогомиловскому району.

Отмечается, что начальник дежурной части отказался допустить к задержанному адвоката.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что задержание Баранчика проведено по запросу Минска.

«Белоруссия была инициатором розыска Баранчика, там он был заочно арестован. После задержания он будет передан инициатору розыска», — сказал собеседник агентства.

В декабре 2016 года в Белоруссии задержали нескольких авторов Regnum — Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. В их обвиняют в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (статья 130 Уголовного кодекса Белоруссии). Оба заключены под стражу.

По этому делу проходит еще один автор — Сергей Шиптенко. Как и Баранчик, все задержанные являются гражданами Белоруссии. В редакции обвинения авторов Regnum в разжигании межнациональной розни называют инспирированными.

В марте из Киргизии был выдворен сотрудник Regnum Григорий Михайлов. Ему запретили въезд на территорию республики, однако о причинах не сообщили.

