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Задержанный шеф-редактор Regnum попросил политического убежища в России

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Юрий Баранчик
Юрий Баранчик

Гражданин Белоруссии, шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик подал ходатайство о предоставлении политического убежища президенту России Владимиру Путину. Об этом в среду, 15 марта, сообщается на сайте информагентства.

Документ он передал через УВД московского района Дорогомилово. «Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», — пояснил адвокат задержанного.

Баранчик был задержан в Москве в ночь на 15 марта по запросу Следственного комитета Белоруссии. Его доставили в РУВД по Дорогомиловскому району. В правоохранительных органах заявили, что на родине мужчина был заочно арестован. «После задержания он будет передан инициатору розыска», — отметили в полиции.

10 марта из Киргизии был выдворен сотрудник Regnum Григорий Михайлов. Россиянину запретили въезд на территорию республики, однако о причинах не сообщили.

В декабре 2016 года в Белоруссии задержали нескольких авторов Regnum — Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. По этому делу проходит еще один автор — Сергей Шиптенко. Все они являются гражданами Белоруссии.

Их обвиняют в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (статья 130 Уголовного кодекса Белоруссии). В редакции обвинения авторов Regnum называют инспирированными.

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