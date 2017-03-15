Туристов пригласили покататься на лыжах рядом с иракской «столицей» ИГ

Британская турфирма Untamed Borders занялась организацией первых горнолыжных туров на северо-востоке Ирака. Об этом пишет газета The Guardian.

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Зарубежным путешественникам предлагают кататься на горе Халгурд — второй по высоте вершине в стране (свыше 3,6 тысячи метров), расположенной в Иракском Курдистане. Эта зона отдыха находится примерно в трех часах езды от города Мосул, который является неофициальной «столицей» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Первый тур на Халгурд Untamed Borders организовала в январе текущего года для шести путешественников. Отдыхающие провели в Ираке 10 дней, заплатив за это 2,4 тысячи долларов. В эту сумму не была включена стоимость перелета.

Один из основателей компании Джеймс Уиллкокс (James Willcox) отмечает, что при организации горнолыжного отдыха в Ираке приходится сталкиваться с такими специфическими проблемами, как мины, оставшиеся там со времен предыдущих военных конфликтов. В этом им помогают местные жители, которые знают, каких зон стоит избегать, отмечает бизнесмен.

Старт нового тура на Халгурд намечен на 2018 год. Untamed Borders также занимается организацией горнолыжного отдыха в Афганистане. Кроме того, фирма организует путешествия в Эфиопию, Пакистан, Узбекистан, Россию и другие страны.