Создан круизный лайнер с «ковром-самолетом»

Видео: dailymail.co.uk

Компания Royal Caribbean Cruises представила круизный лайнер Celebrity Edge с «ковром-самолетом» на борту (Magic Carpet) — передвижной платформой, перемещающейся по разным палубам судна. Об этом пишет Daily Mail.

Крытая платформа может использоваться как ресторан на одной из палуб лайнера, рассчитанный на 90 человек. На другой палубе «ковер-самолет» превращается в зону отдыха рядом с бассейном.

Платформа также может выполнять роль своеобразного лифта — ее спускают на воду, а затем поднимают на борт с прибывшими к лайнеру на более мелких судах пассажирами. Корабль рассчитан почти на три тысячи путешественников.

Он будет базироваться в городе Форт-Лодердейл (Флорида, США). Первый круиз Celebrity Edge запланирован на 16 декабря 2018 года.