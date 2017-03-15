СМИ сообщили о нежелании Брюсселя вмешиваться в конфликт Турции и Нидерландов

Брюссель не будет участвовать в урегулировании дипломатического конфликта между Турцией и Нидерландами. Об этом заявил ТАСС в среду, 15 марта, источник в дипломатических кругах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, в Европейском союзе сожалеют о возникновении разногласий между двумя государствами. «Однако мы исходим из того, что данный конфликт является частью двусторонних отношений этих демократических стран и будет ими самостоятельно урегулирован», — сообщил собеседник.

Кризис в отношениях двух стран разразился 11 марта. Нидерланды отказались принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, собиравшийся выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Также они выслали министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, на подавление которых был брошен спецназ.

