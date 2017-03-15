Бельгийские власти отказали во въезде в королевство 12 имамам из Турции

Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен отказал в выдаче долгосрочных виз 12 имамам из Турции. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Derniere Heure.

Они планировали прочитать проповеди в не признаваемых государством мечетях, расположенных в Генте, Намюре и Билзене.

Как отмечает издание, 10 имамов подали жалобы на решение Франкена в бельгийский Совет по разрешению споров с иностранцами. Четыре из них уже отклонены.

В Совете отметили, что право на свободу совести нарушено не было, поскольку турецкие священнослужители находятся за пределами королевства, поэтому не попадают по его юрисдикцию.

Ранее 15 марта власти Германии пригрозили запретить турецким политикам въезд в страну.

Отношения Турции с рядом европейских стран резко обострились на прошлой неделе. В преддверии референдума о расширении полномочий президента турецкие министры зачастили в Европу, стремясь убедить проживающих там сограждан отдать голоса за внесение поправок в конституцию. Европейские власти реагировали на эти визиты с возрастающим раздражением. Сперва австрийские власти заявили, что не пустят в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если он приедет с целью агитации. Потом власти ФРГ запретили выступление на территории страны двух турецких политиков, и возмущенный турецкий лидер сообщил, что нынешние немецкие политики ничуть не лучше нацистов. После этого на обострение отношений с Анкарой пошли Нидерланды, фактически нарушив нормы международного права, задержав и депортировав турецкого министра из Роттердама.