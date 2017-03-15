Власти Германии пригрозили запретить турецким политикам въезд в страну

Правительство Германии оставляет за собой право ввести запрет на въезд в страну турецких политиков. Об этом заявил глава ведомства федерального канцлера ФРГ, министр по особым поручениям Петер Альтмайер (Peter Altmaier), передает в среду, 15 марта, Die Zeit.

«Запрет на въезд был бы последним средством. Мы оставляем за собой право им воспользоваться», — сообщил он, отметив при этом, что немецкий кабинет до сих пор «не исчерпал свои международно-правовые возможности».

Альтмайер добавил, что правительство Германии «не потерпит нацистских сравнений и гротескных утверждений». «Турция всегда придает большое значение тому, что не был нанесен ущерб ее чести. У Германии тоже есть честь!» — отметил он.

Отношения между Берлином и Анкарой резко обострились после того, как власти ФРГ запретили выступление на территории страны двух турецких политиков, которые должны были агитировать проживающих на территории Германии турецких граждан за внесение поправок в конституцию, предусматривающих усиление власти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер сравнил эти запреты с политикой нацистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что подобные высказывания преуменьшают преступления национал-социалистов.