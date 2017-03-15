В Ялте руководителя одного из санаториев уличили в присвоении средств

Полиция выявила факт присвоения денег руководителем одного из санаториев, расположенных на Южном берегу Крыма. Об этом в среду, 15 марта, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление МВД России по Ялте.

«В ходе расследования полицейские установили, что 55-летний гражданин, находясь в должности главного врача санатория, издал и лично подписал приказ о начислении себе премии, после чего передал его на исполнение в бухгалтерию предприятия», — цитирует ресурс источник.

По мнению следствия, подозреваемый не имел права единолично принимать решения выплате и начислении себе надбавок, уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата».

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7 марта сообщалось о том, что Следственный комитет России (СКР) предъявил сотруднику Крымской таможни обвинение в получении взятки. По информации правоохранительного органа, должностное лицо «за денежное вознаграждение в размере 200 долларов обеспечил ему незаконный беспрепятственный выезд на территорию Украины» гражданину на автомобиле, который не имел право пересекать таможенную границу.

15 февраля стало известно о задержании бывшего крымского вице-премьера, курировавшего сферу ЖКХ, Олега Казурина. В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что инициировал служебную проверку в отношении Казурина более чем за два месяца до его задержания по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с августа по декабрь прошлого года Казурин получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей.

