Британская инфляционная корзина пополнилась «хипстерскими» самокатами и джином

В список товаров и услуг, использующийся для определения темпов роста потребительских цен в Великобритании, будут добавлены 16 новых наименований, в том числе джин и самокаты. Это связано с тем, что некоторые из позиций ассоциируются с привычками представителей популярного среди молодежи движения хипстеров, говорится в пресс-релизе Национального статистического управления страны.

Кроме того, в перечень включат соевое молоко и велосипедные шлемы, 12 лет отсутствовавшие в так называемой инфляционной корзине. Возвращение амуниции в список обусловлено возросшей популярностью велосипедного спорта, этому в свою очередь способствуют успехи британских спортсменов. Так, например, в четырех из пяти последних веломногодневках «Тур де Франс» побеждали представители Великобритании: трижды Кристофер Фрум и один раз — Брэдли Уиггинс.

Из списка будет исключено 11 позиций, в частности слабоалкогольные коктейли, ментоловые сигареты и кнопочные мобильные телефоны.

Данные изменения вступят в силу 21 марта.

В октябре прошлого года The Financial Times писала о подорожании лобстеров, превратившихся за последние несколько лет из люксового в доступный продукт. Газета отмечала, что цены на омары повышаются на фоне роста популярности роллов с их мясом среди хипстеров.