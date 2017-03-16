Киевский политолог предрек встречу российской армии в Запорожье с цветами

Киевский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев заявил, что в результате торговой блокады Донбасса Украина может лишиться Мариуполя и Запорожья. Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsOne, видео выступления доступно на YouTube (с 25-й минуты).

По его словам, торговля с Донбассом была ниточкой, которая до последнего момента связывала регион с Украиной. «Теперь ее режут. Потом Запорожье перережут. Там же полно людей, которые ждут Россию. Они будут встречать российские войска с цветами», — сказал Карасев.

Он добавил, что из-за блокады Киев может потерять Мариуполь, восточные области страны. «Украина вообще может распасться», — резюмировал он.

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Ранее 16 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса уничтожила Украину в этом регионе. По его словам, в результате действий радикалов Россия получила возможность признать паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а руководство республик — национализировать украинские предприятия.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины по инициативе главы государства утвердил полное прекращение транспортного сообщения с самопровозглашенными республиками до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.

1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.