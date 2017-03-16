«Коммерсантъ» назвал имя основного кандидата в постпреды России при ООН

Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя стал основным кандидатом на должность постоянного представителя России при ООН. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников во властных кругах.

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При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил изданию, что пока никаких решений по данному вопросу не принималось.

На сайте МИД России приведена биография Василия Небензи: он родился в 1962 году, окончил МГИМО в 1983-м. Владеет английским и испанским языками. За годы своей карьеры успел поработать на ряде должностей в центральном аппарате МИД и за рубежом, в том числе в представительствах России при ООН в Нью-Йорке и Женеве.