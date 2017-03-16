Советник Путина предложил упростить выдачу российских паспортов украинцам

Процедуру принятия российского гражданства следует упростить не только для населения юго-востока Украины, но для всех жителей этой страны. Такое мнение высказал советник президента России Сергей Глазьев, передает ТАСС в четверг, 16 марта.

«Я убежден, что это необходимо делать из гуманитарных соображений не только для жителей Донбасса, но и для всех жителей Украины», — заявил Глазьев, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он пояснил, что, по его мнению, «сотни тысяч человек находятся под гнетом новоявленных гестаповцев в виде Службы безопасности Украины» и в стране «происходит геноцид русского населения». «Мы должны создать все необходимые условия для того, чтобы любой человек, приехавший с Украины, мог автоматически получить здесь не только политическое убежище, но и возможность нормально работать со всеми правами», — отметил помощник российского президента.

10 марта комитет Госдумы по делам национальностей поддержал законопроект, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка. Поправки касаются категории «носителей русского языка», для которой предусмотрен упрощенный механизм предоставления гражданства. Согласно действующему закону, на статус носителей языка могут претендовать только проживающие в нынешних границах Российской Федерации. Законопроект расширяет эту категорию и относит к ней всех граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».