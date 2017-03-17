Красноярская пенсионерка заплатит 400 тысяч рублей за пьяный авиадебош

Красноярский областной суд удовлетворил иск авиаперевозчика о взыскании убытков с местной пенсионерки, устроившей пьяный дебош на борту пассажирского лайнера. Об этом в четверг, 16 марта, сообщается на сайте судебной инстанции.

В марте 2015-го на борту Boeing 757-200 российской авиакомпании Azur air, следовавшего из Красноярска в Бангкок, пожилая нетрезвая пассажирка устроила скандал и ударила бортпроводниц. Командир экипажа усмотрел в ее поведении угрозы безопасности полета и принял решение вернуться в пункт отправления, там хулиганку сняли с рейса.

Она была привлечена к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», также, в отношении нее возбудили дело по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев из хулиганских побуждений».

Однако уголовное разбирательство было прекращено в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда авиакомпания подала в суд иск о возмещении причиненных убытков. Она подсчитала, что на дозаправку, аэронавигационное обслуживание, загрузку бортового питания, обработку самолета противообледенительной жидкостью, на представительские и автотранспортные услуги потратила 635,4 тысячи рублей.

Требования были признаны правомерными, и в сентябре 2016 года Ленинский районный суд Красноярска постановил взыскать с ответчицы указанную сумму. Ее адвокат подал апелляцию об отмене вердикта, сославшись на сложное материальное положение клиентки, пенсия которой составляет 13,2 тысячи рублей.

«Красноярский краевой суд учел имущественное положение ответчицы… и снизил размер подлежащего возмещению ущерба. В феврале 2017 года суд апелляционной инстанции изменил судебное решение, определив сумму убытков в 400 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Кроме того, женщине придется заплатить госпошлину в размере около семи тысяч рублей.