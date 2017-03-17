Израиль заявил о применении комплекса Arrow против сирийских зенитных ракет

Противоракетный комплекс Arrow-3 впервые был применен в боевых условиях против сирийских зенитных ракет комплекса С-200, которыми были обстреляны израильские самолеты. Об этом, как пишет газета The Jerusalem Post, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (АОИ).

Четыре израильских самолета принимали участие в ударе в окрестностях Пальмиры в ночь на 17 марта. По утверждению сирийских официальных источников, удар был нанесен по правительственным силам.

«Во время операции с территории Сирии были запущены несколько зенитных ракет. Одна из них была перехвачена», — говорится в сообщении АОИ.

Стрельба велась ракетами советского зенитного комплекса С-200. По утверждению Дамаска, один из самолетов ВВС АОИ был сбит, но в Иерусалиме это сообщение опровергают.

Arrow-3 (также известен как «Хец-3») — комплекс противоракетной обороны. Предназначен для заатмосферного (с верхней границей зоны поражения около 100 километров) перехвата баллистических ракет с дальностями до 2400 километров.

Испытания комплекса были успешно завершены в декабре 2015 года. Первая батарея была развернута на боевом дежурстве в январе 2017 года.