Эксперт пояснил причину применения комплекса Arrow против сирийских ракет

Противоракетный комплекс Arrow был задействован в инциденте с атакой сирийских объектов из-за того, что траектории выпущенных зенитных ракет продлевались в воздушное пространство Израиля. Об этом «Ленте.ру» сообщил израильский военный эксперт Давид Гендельман.

«На обратном пути после бомбежки объекта в Сирии самолеты были обстреляны из С-200. Так как траектория ракет шла на территорию Израиля, в населенных пунктах Иорданской долины была объявлена воздушная тревога и по ракетам был произведен пуск», — рассказал он.

Гендельман отметил, что атакованные цели были сбиты и упали на территории Иордании. Эксперт отметил, что объявление воздушной тревоги и запуск ракет стали причиной официального признания факта удара ВВС Израиля по целям на сирийской территории. Ранее, по словам Гендельмана, такие удары официально не подтверждались.

Ранее 17 марта о применении Arrow против сирийских зенитных ракет комплекса С-200 сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Инцидент произошел в ночь на 17 марта. Четыре самолета ВВС Израиля нанесли удар в Сирии, в районе Пальмиры. По утверждению Дамаска, под него попали сирийские военные. В ответ самолеты были обстреляны ракетами зенитного комплекса С-200. Сирийская сторона утверждает, что сбила один из самолетов, в Иерусалиме это опровергают.

Arrow — семейство систем противоракетной обороны израильской разработки. Первые образцы Arrow-2 были приняты на вооружение в начале 2000-х годов, в ближайшее время должно начаться развертывание Arrow-3.