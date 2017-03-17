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В Японии предложили использовать на Курилах совместную электронную валюту

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Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) намерена предложить России создать общую электронную валюту, которая бы использовалась на Южных Курилах при совместной хозяйственной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK. Предполагается, что новая валюта заменит российский рубль и японскую иену в совместных сделках.

Среди других предложений, о которых ранее сообщали японские СМИ, — создание на островах современной медицинской инфраструктуры и модернизация существующей с использованием передовых технологий. Кроме того, рассматривается возможность внедрения системы, в рамках которой японские специалисты смогут дистанционно предоставлять медицинские услуги жителям островов.

В документе, разработанном партией, подчеркивается, что совместная хозяйственная деятельность должна способствовать развитию и процветанию как четырех южнокурильских островов, так и северного японского острова Хоккайдо. В ближайшее время предложения по совместной с Россией хозяйственной деятельности будут переданы правительству страны.

Первые консультации по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах между Россией и Японией должны пройти в Токио в субботу, 18 марта. Российскую сторону на них будет представлять заместитель главы МИД Игорь Моргулов, а японскую — замглавы МИД Такэо Акиба.

Документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на Курилах был согласован в декабре прошлого года в ходе визита Путина в Японию. А в январе 2017 года Россия подготовила предложения по вопросу о совместном использовании Москвой и Токио земель на Южных Курилах.

Суверенитет России над южной частью Курильской гряды — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — оспаривается Японией. Эти территории отошли к Советскому Союзу после Второй мировой войны. Вопрос о принадлежности островов является одним из наиболее острых в двусторонних отношениях. Во многом именно из-за этого территориального спора мирный договор с Токио не удается подписать уже более 60 лет.

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