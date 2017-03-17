Матвиенко заявила о неизбежности признания миром итогов референдума в Крыму

Международное признание итогов референдума в Крыму неизбежно, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 17 марта.

«Предложения отказаться от игнорирования свободного волеизъявления жителей Крыма все чаще звучат на дискуссионных политических площадках в различных странах мира», — отметила она.

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Матвиенко полагает, что Запад признает российский статус Крыма «не в столь уж отдаленном будущем». По ее мнению, важную роль в данном процессе сыграли визиты на полуостров французских парламентариев.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает, что в конечном итоге киевские власти признают Крым российским.

В середине октября прошлого года Крым посетили депутаты из Италии. В конце июля на полуострове побывали французские парламентарии. Возглавлявший делегацию депутат Нацсобрания Тьерри Мариани выразил мнение, что если бы Крым не стал частью России, сейчас в этом регионе шли бы военные действия, как в Донбассе.

Крым и Севастополь присоединились к России в марте 2014-го по результатам референдума. Киев не признает их итоги и называет полуостров оккупированной территорией. Кремль настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права. Третья годовщина воссоединения полуострова с РФ отмечается 18 марта.