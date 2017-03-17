РСПП определил обладателя Гран-при конкурса «Лидеры российского рынка»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) объявил результаты Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016». Гран-при конкурса было присвоено компании «ФосАгро», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Комментируя результаты, вице-президент РСПП Виктор Черепов отметил впечатляющие темпы роста и социальную ответственность компании, которая стала флагманом минерально-химической отрасли России и прочно заняла свою нишу на мировом рынке. Учитывая эти факторы, комитет РССП принял решение присвоить Гран-при по всей совокупности представленных номинаций. Как отмечается в сообщении, жюри конкурса высоко оценило динамику производственных показателей группы «ФосАгро» по выпуску минеральных удобрений, кормового монокальцийфосфата и других продуктов, объем выпуска которых ежегодно увеличивается примерно на 10 процентов.

«В развитие компании было инвестировано свыше 200 миллиардов рублей. В текущем году группа планирует завершить цикл крупных инвестиций, что позволит ей увеличить суммарный выпуск всех видов удобрений с высокой добавленной стоимостью к 2020 году до 8,7 миллиона тонн с 6,1 миллиона тонн в 2014 году», — отметил, комментируя награду, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Он также поблагодарил РСПП за высокую оценку, отметив, что награда является заслугой всех работников предприятий компании.

Награждение лауреатов конкурса состоялось в ходе съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Как сообщала компания ранее, в 2017 году «ФосАгро» планирует завершить самую масштабную в своей истории инвестиционную программу, результатом которой станет пуск в череповецком химическом кластере производства аммиака (мощностью 760 тысяч тонн в год) и гранулированного карбамида (мощностью 500 тысяч тонн в год). Общий объем инвестиций оценивается более чем в 65 миллиардов рублей. Ожидается, что после вывода новых производств на проектную мощность АО «ФосАгро-Череповец» по мощностям и объемам выпуска на одном предприятии станет крупнейшим в Европе производителем карбамида и минеральных удобрений.

Компания «ФосАгро» производит четверть всего объема удобрений, потребляемых внутренним рынком, поставляет продукцию в 100 стран мира и лидирует по поставкам российским аграриям. Одновременно является крупнейшим налогоплательщиком в основных регионах присутствия — Мурманской и Вологодской областях.