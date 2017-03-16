Потанин назвал главный тезис разговора с президентом РФ

Генеральный директор «Норильского никеля» Владимир Потанин раскрыл детали закрытой встречи членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в четверг, 16 марта. Главный тезис разговора представителей бизнеса с первым лицом государства — Россию изолировать невозможно. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Президент по традиции уделил внимание вопросам международной обстановки. Опираясь на собственные силы и обустраивая свой собственный дом, мы будем продолжать коммуницировать с другими странами, даже если мы им пока временно не нравимся. Россию изолировать невозможно — вот у нас главный тезис», — заявил Владимир Потанин.

После завершения пленарного заседания Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин провел закрытую встречу, в которой приняли участие руководство РСПП и главы крупнейших российских компаний и банков. На встрече также присутствовали первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.