Путин призвал воздержаться от публичного разбора дискуссий внутри правительства

Внутриправительственные дискуссии по тем или иным вопросам не нужно выносить на обсуждение публики до принятия конкретных решений, считает президент России Владимир Путин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

«Вопрос не в дискуссии на профессиональном уровне — она, конечно, должна быть открытой. Вопрос в том, что я, например, считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения, в том числе, выработанного вместе с вами», — сказал он в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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По мнению главы государства, это может «порождать какие-то либо ненужные ожидания, либо тревоги». Это касается в том числе дискуссий об изменении налоговой политики, отметил он.

Вместе с тем президент подчеркнул, что власти стимулируют подобные дискуссии, в том числе с привлечением бизнеса.

Ранее в четверг глава РСПП Александр Шохин пересказал свою беседу с российским президентом, в ходе которой он спросил его о возможности формирования нового кабинета министров. Как утверждает Шохин, Путин не отверг его идею о возможности назначения предпринимателей министрами, однако подчеркнул, что до президентской кампании этот вопрос обсуждать рано.

28 февраля председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин готовит предложения по настройке налоговой системы. Вместе с тем он подчеркнул, что пока никаких решений не принято, и призвал граждан и представителей бизнеса успокоиться.