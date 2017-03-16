Шохин рассказал о реакции Путина на вопрос о новом правительстве

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о своей беседе с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой он задал главе государства вопрос о возможности формирования нового кабинета министров. Слова Шохина приводит РИА Новости в четверг, 16 марта.

По словам председателя РСПП, он встречался с российским лидером 19 декабря, когда отмечалось 25-летие организации. «Я задал ему вопрос в неформальной части, ссылаясь на американский опыт, что президент [США Дональд] Трамп двигает в администрацию на министерские посты предпринимателей, не хочет ли Владимир Владимирович воспользоваться этим опытом в следующем цикле формирования правительства», — сказал Шохин в ходе выступления на съезде союза.

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Путин, по его словам, идею о назначении предпринимателей министрами не отверг, однако подчеркнул, что судить о возможных перестановках в кабмине рано. «Еще неизвестно, кто будет президентом новым России», — привел его слова Шохин.

Глава РСПП вместе с тем выразил надежду, что к тому времени, когда будет обновляться правительство, чиновники «научатся понимать бизнес настолько, что нам не захочется их менять».

19 января газета «Московский комсомолец» со ссылкой на одного из политологов сообщила, что Путин решил сменить состав правительства весной. По мнению собеседника издания, это связано с подготовкой программы новой экономической политики. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал прогнозы о возможной смене состава кабмина «традиционной забавой».