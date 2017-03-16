Минфин открестился от налога на вклады

Взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам не планируется. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service.

«Этот вопрос долго и тщательно обсуждался в предыдущие несколько лет. Сейчас подходы установились, и никаких изменений у нас, как мне известно, там не планируется», — приводит агентство его слова.

13 марта член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Роман Троценко заявил о том, что союз выступает за взимание НДФЛ с процентов по банковским вкладам. По его словам, это позволит устранить диспропорции в налогообложении и сбалансировать приток денежных средств на финансовые рынки.

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Согласно Налоговому кодексу, процентные доходы по рублевым депозитам облагаются налогами только в том случае, если ставка превышает ключевую ставку Банка России на пять процентных пунктов. Кроме того, НДФЛ платят с валютных вкладов со ставкой выше девяти процентов годовых.

В начале месяца стало известно, что Минэкономразвития рассматривает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Согласно обсуждаемой инициативе, чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот.