Бизнес
 

Россияне потратили на недвижимость в небоскребах Трампа 100 миллионов долларов

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Жилой комплекс Trump Hollywood во Флориде
Жилой комплекс Trump Hollywood во Флориде

Российские бизнесмены и политики потратили на недвижимость в жилых комплексах, принадлежащих президенту США Дональду Трампу как минимум 98,4 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство Reuters, изучившее базы данных владельцев квартир и риелторов Orbis компании Bureau Van Dijk.

Речь идет о семи высотных комплексах во Флориде. По информации агентства, жилье в них купили как минимум 63 человека с российскими паспортами. Кроме того, 703 из 2044 объектов недвижимости в этих небоскребах принадлежит компаниям, которые не указывают в документах реальных собственников. Также не учитывались те покупатели, у которых есть российское гражданство, но при приобретении помещений они использовали паспорта других стран. Из этого Reuters делает вывод, что россиян среди покупателей квартир может быть и больше.

Агенство называет имена некоторых покупателей недвижимости. Среди них, как утверждается, есть бывший топ-менеджер федерального агентства специального строительства Александр Юзвик, президент банка «Викинг» в Санкт-Петербурге Алексей Устаев и совладелец Absolute Group LLC Андрей Трусков, а также региональные политики и бизнесмены. Устаев и Трусков подтвердили журналистам, что действительно владеют квартирами в комплексах Трампа.

В конце января сообщалось, что компания президента США Дональда Трампа Trump Organization подала в Роспатент заявку на регистрацию двух брендов: Keep America Great! и «Сохраним Америку великой!»

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