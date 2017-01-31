Эксперты оценили влияние указа Трампа на турпоток из России в США

Изменение порядка выдачи американских виз россиянам, вступившее в силу в связи с указом президента США Дональда Трампа, может негативно повлиять на турпоток в Штаты. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 31 января, заявил PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис.

«Как правило, путешественники остро реагируют на консульские нововведения», — заметил эксперт. Так, упрощение визового режима для россиян Японией на 20 процентов увеличило число запросов на перелеты в эту страну.

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Дзенис также рассказал, что спрос на путешествия в США среди самостоятельных туристов из России растет. В январе количество бронирований авиабилетов на этом направлении увеличилось на 11 процентов по сравнению с тем же месяцем 2016 года. При этом средний чек снизился на три процента, до 54,5 тысячи рублей.

В то же время представитель турсервиса «Туту.ру» Наталья Анисимова сказала «Ленте.ру», что изменение визовых требований вряд ли повлияет на поток желающих поехать в Америку. «Туристы заранее планируют эту поездку и готовы обычно к собеседованиям. Ужесточение не столь существенное, чтобы мы увидели падение доли продаж по этому направлению», — пояснила она.

В понедельник, 30 января, стало известно об изменении порядка выдачи виз в США для россиян. Заявителей обязали при повторном обращении за визой проходить собеседование, если срок действия предыдущего разрешения на въезд истек более года назад.

Такие изменения вступили в силу в связи с указом Трампа, подписанным им 27 января. Документ отменяет нормы, разрешающие в ряде случаев не проходить собеседование перед получением визы.

