Интерес россиян к перелетам в США резко вырос в день инаугурации Трампа

Россияне начали активно интересоваться перелетами в США в день инаугурации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 24 января.

Эксперты выяснили, что количество поисковых запросов на сайте компании на авиабилеты из России в США в пятницу, 20 января, выросло почти на треть по сравнению с аналогичной датой 2016 года (предпоследняя пятница января, 22-е число).

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Кроме того, этот показатель в день инаугурации увеличился на 18 процентов по сравнению с любой другой пятницей в первом месяце 2017 года.

В Kayak.ru констатировали, что выборы американского президента положительно повлияли на привлекательность США среди российских туристов. Кроме того, этому способствовало и укрепления курса рубля, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к полетам в Чикаго вырос на 103 процента после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. Спрос на посещение США в целом увеличился на 11 процентов.

Выборы президента США состоялись 8 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп обошел на них свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.

