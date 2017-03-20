На голову четырехлетней девочке в Нижнем Тагиле упал кирпич

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) четырехлетняя девочка попала в реанимацию после того, как ей на голову упал кирпич. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, около дома №36 по улице Быкова. «Со слов матери пострадавшей, две дочери семи и четырех лет вышли к подъезду, чтобы ее встретить. В этот момент на младшую, предположительно, с крыши упал кирпич», — отмечается в сообщении.

Девочку с черепно-мозговой травмой доставили в детскую городскую больницу, где ей сделали операцию. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.

Указывается, что двухэтажный дом, с которого упал камень, сдан в эксплуатацию в 1960 году. На его крыше находятся кирпичные трубы, которые нельзя полностью разобрать из-за конструктивных особенностей здания. Предположительно, зимой кладка стала разрушаться.

В связи с произошедшим глава города Сергей Носов создал рабочую группу по обследованию кровель жилых домов на наличие повреждений и мусора после зимы.