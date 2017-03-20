Стивен Хокинг завил о намерении полететь в космос

Знаменитый британский физик Стивен Хокинг заявил, что собирается отправиться в космос на корабле компании Virgin Galactic. Как пишет электронная версия газеты Daily Mail, об этом он сказал в интервью программе Good Morning Britain, которая выйдет на телеканале ITV в понедельник, 20 марта, в 06:00 утра по британскому времени (09:00 мск).

На вопрос о то, что для него счастье, ученый ответил, что наибольшую радость ему принесли трое детей. «И я могу сказать вам, что сделает меня счастливым, — путешествие в космос. Я думал, что никто меня туда не возьмет, но Ричард Брэнсон (владелец Virgin Group, в которую входит Virgin Galactic, — «Лента.ру») предложил мне место в Virgin Galactic, и я немедленно ответил "да"», — рассказал он.

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В конце сентября 2016 года издание The Guardian опубликовало отрывок из книги исследователя черных дыр «Как создать космический корабль», в которой автор призвал человечество покорять другие планеты. Хокинг считает, что жизнь на Земле находится в постоянно растущей опасности и может быть уничтожена в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы.

Разработанный компанией Scaled Composites LLC и построенный фирмой The Spaceship Company по заказу Virgin Galactic планер предназначен для проведения туристических полетов до высоты около ста километров: к границе атмосферы Земли с космосом, но без выхода на ее орбиту. Стоимость путешествия для каждого из шести пассажиров будет составлять порядка 200 тысяч долларов. Билеты уже забронировали около 800 человек, в том числе, коме Хокинга, актриса Анджелина Джоли и певица Леди Гага.

Стивен Хокинг известен своими работами по космологии и популяризацией науки. Он первым опубликовал статью о возможности черных дыр испаряться. В 1963 году во время учебы в Оксфордском университете у него обнаружили редкое хроническое заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз. Почти 20 лет спустя после трахеостомии ученый потерял способность говорить и с тех пор пользуется синтезатором речи. С 1997 года он передвигается на инвалидной коляске с компьютером. Тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из самых известных современных физиков-теоретиков и устроить личную жизнь. 8 января ему исполнилось 75 лет.