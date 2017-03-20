Глава ВЭБа рассказал о видах киборгов и суперменов

Вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет у каждого человека будет знакомый киборг. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в ходе лекции «Возможности прорыва для российской экономики» в Высшей школе экономики. Также он не исключил появления в будущем «сверхчеловека».

По его словам, есть четкое разделение киборгов — на тех, которые могут выполнять работы и людей, которые могут быть дополнены «частью снастей, которых нам не хватает». «Наш мозг не обладает такой вычислительной памятью, которая есть у компьютеров», — пояснил Горьков.

Глава ВЭБа отметил, что компьютеры в своем развитии делают большой прогресс и могли бы в будущем подчинить себе людей.

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«Смогут ли машины осознать сами себя? Если они осознают, мы с вами будем животными существами, потому что мы будем тогда в подчинении машин… очевидно, что компьютер делает большой прогресс», — сказал он.

В конце февраля Горьков говорил, что у России есть шансы совершить технологический прорыв и обогнать развитые страны, , которые считаются сейчас лидерами экономического развития. Глава ВЭБа считает, что Россия обладает двумя неоспоримыми преимуществами: дешевой энергией и квалифицированными IT-кадрами.

