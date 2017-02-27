ВЭБ собрался на китайский рынок заимствований

Внешэкономбанк (ВЭБ) не исключает возможность выхода с заимствованиями на рынок Китая. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков, сообщает Rambler News Service.

По его словам, вопрос о сроках будет решаться ближе к лету нынешнего года.

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В декабре 2016 года Банк России сообщил, что может разместить облигаций федерального займа в юанях в 2017 году. В октябре Минфин заявил о том, что до конца прошлого года Россия может впервые выпустить государственные облигации, номинированные в китайских юанях. Но затем в Минфине сообщили, что ведомство не будет их выпускать в 2016 году.

Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре заявлял, что банк рассматривает возможность размещения облигационного выпуска в юанях.

В сентябре Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов. Таким образом, был выбран лимит на внешние заимствования в три миллиарда долларов, установленный в законе о федеральном бюджете на 2016 год.