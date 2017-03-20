Миронов прочитает стихи Цветаевой в рамках «Поэтического марафона»

«Справедливая Россия» 21 марта проведет «Поэтический марафон» в рамках Всемирного дня поэзии. Об этом сообщается на сайте партии.

Победители ежегодной литературной премии политического движения 2015-го и 2016 годов из Смоленской, Владимирской, Тульской, Ленинградской, Новосибирской, Новгородской, Псковской, Московской областей и Республики Татарстан прочтут стихотворения собственного сочинения у памятников поэтам в центре столицы.

Материалы по теме Литературная Госдума В Год литературы депутаты решили продемонстрировать писательские таланты

Лидер справороссов Сергей Миронов продекламирует любимые строчки Марины Цветаевой у памятника поэтессе.

Также в акции примут участие депутаты Госдумы и парламентарии районных собраний Москвы.

Цель мероприятия — отметить вклад классиков России в мировую культуру, а также «привлечь внимание общественности к талантливым произведениям молодых поэтов, создающих произведения патриотической направленности», уточняется в сообщении.