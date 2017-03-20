РАН осталась без президента

Все претенденты на должность президента Российской академии наук (РАН) сняли свои кандидатуры в ходе ее ежегодного общего собрания. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходило в здании РАН на Воробьевых горах в понедельник, 20 марта. Члены академии пришли к необходимости создания нового устава для проведения выборов ее президента. Соответствующие работы планируется завершить в течение полугода.

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На пост главы РАН претендовали ее действующий президент Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований и директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко, а также директор Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта академик Александр Макаров.

Новые выборы главы РАН могут пройти осенью 2017 года. Согласно действующему уставу, обязанности руководителя академии в связи истечением срока полномочий Фортова будет исполнять один из вице-президентов.