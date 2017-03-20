Глава Севастополя рассказал о страшно интересной парусной регате

В Севастополе временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников принял участие в парусной регате «Русская весна 2017», проводимой в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. В соревнованиях также участвовали глава Крыма Сергей Аксенов и руководители регионов Северного Кавказа. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает местное издание ForPost.

«Мне очень страшно, но интересно», — сказал Овсянников перед стартом. Он отметил, что главное для него не оказаться на последнем или первом местах. ВРИО севастопольского губернатора добавил, что считает нескромным желать победы, поскольку не имеет опыта хождения под парусом.

В свою очередь Аксенов подчеркнул, что участвует в регате «в качестве балласта». Он предположил, что его посадят в лодку с опытным яхтсменом. «А иначе все утонут», — пошутил глава Крыма.

Материалы по теме Три года спустя Что крымчане вспоминают о воссоединении с Россией

Соревнования по парусному спорту проходят в Севастополе в третий раз. Их поддерживает полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.

Как передает ForPost, после гонки главы северо-кавказских регионов, Крыма и Севастополя обсудили перспективы развития туризма и закон о введении посуточного курортного сбора. В ноябре 2016 года Овсянников обращался к министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову с просьбой исключить город из пилотного проекта по курортному сбору. По его мнению, эта мера приведёт к удорожанию турпродукта.

16 марта три тысячи севастопольских школьников и студентов устроили флешмоб, сформировав на площади Нахимова живой флаг России. Акцию поддержал Овсянников. «Ребята, вы молодцы. Это клевое событие, что вы здесь. Вы участвуете в акции, и я не мог не прийти сюда», — заявил севастопольский губернатор.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, вошли в историю под названием Крымская весна.