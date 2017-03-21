На учениях ВДВ в Крыму десантировали с воздуха батальонную тактическую группу

На крымском полигоне Опук отработали высадку с воздуха батальонной тактической группы 7-й десантно-штурмовой дивизии («новороссийской»). Об этом «Интерфаксу» сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Группа в составе 350 десантников и девяти машин БМД-2КУ высаживалась парашютным способом с девяти самолетов Ил-76 с высоты 800-1300 метров.

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Двумя другими эпизодами, отрабатываемыми 21 марта на учениях, станут высадка морского десанта и отработка высадки тактического вертолетного десанта в глубине полуострова.

Масштабные учения ВДВ начались в Крыму утром 20 марта. Легенда учений включает борьбу с незаконными вооруженными формированиями, поддержанными регулярными силами противника.

На маневрах задействованы 7-я десантно-штурмовая горная дивизия («новороссийская»), а также 56-я («камышинская») и 11-я («улан-удэнская») десантно-штурмовые бригады. Их поддерживают силы Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.