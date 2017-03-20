В Крыму начались масштабные учения ВДВ

На территории Крыма начались крупные учения воздушно-десантных войск с привлечением развернутых там подразделений воздушно-космических сил и Черноморского флота. Об этом, как передает ТАСС, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководящий учениями.

Он пояснил, что в маневрах задействованы 7-я десантно-штурмовая дивизия (Новороссийск), а также 56-я (Камышин) и 11-я (Улан-Удэ) десантно-штурмовые бригады. Их поддерживают силы Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

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«Впервые в истории российской армии в рамках учений ВДВ сразу три наших соединения были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой», — подчеркнул Сердюков.

Целью маневров, по него словам, является отработка действий «в составе группировки войск быстрого реагирования против незаконных вооруженных формирований и регулярных войск условного противника». В частности, идут учения по противодесантной обороне побережья.

В эпизоде учений, разыгрываемом на крымском полигоне Опук, принимают участие свыше 2,5 тысяч человек и 600 единиц вооружения и военной техники.