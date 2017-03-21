Из снимков лучших марсианских видов создали видео

Видео: Jan Fröjdman / Vimeo

Финский фотограф Ян Фройдман преобразовал марсианские снимки в видео о Красной планете. Для этого он использовал более 50 тысяч фотографий, сделанных научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Ролик доступен на сайте Popular Mechanics.

На создание видео у Фройдмана ушло около трех месяцев. Просмотр ролика создает впечатление полета над Марсом, вероятно, именно так астронавты будут видеть полет над планетой и спуск на ее поверхность. Между тем, реальные цвета Марса, отмечает Фройдман, могут отличаться от тех, что можно увидеть на его видео.