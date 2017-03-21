Спрос на отдых во Франции на майские праздники вырос в два раза

Количество забронированных россиянами путевок во Францию на майские праздники выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 21 марта, рассказал представитель туроператора BSI Group.
По данным компании, Франция оказалась на четвертом месте в топ-5 популярных у российских путешественников европейских стран для отдыха в начале мая. Рейтинг возглавила Венгрия. В список в порядке убывания также вошли Италия, Чехия и Великобритания.
В целом количество забронированных россиянами туров в Европу на майские праздники увеличилось на 30-40 процентов по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года.
Эксперты связывают это с укреплением курса рубля относительно евро и удешевлением путевок. По информации BSI Group, средняя стоимость недельного тура в Европу с перелетом на майские праздники составляет 70 тысяч рублей на человека.
Ранее в марте турсервис «Слетать.ру» выяснил, что наиболее востребованным направлением отдыха на упомянутый период у россиян стала Турция. В тройку лидеров также попали Кипр и Таиланд.
Этой весной россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая (Праздник весны и труда), а также с 6 по 9 мая (День Победы).