Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе

Траты россиян в европейских магазинах увеличились на 32 процента в январе в сравнении с тем же месяцем 2016 года. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает «Интерфакс».

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По данным компании Global Blue, которая предоставляет услугу возврата НДС при совершении покупок за границей (tax free), самый высокий рост расходов был отмечен у американских туристов — плюс 39 процентов в сравнении с первым месяцем 2016 года. На втором месте находятся китайцы с показателем в 35 процентов. Россияне замыкают тройку.

В целом объем продаж иностранцам с возвратом НДС в Европе увеличился в январе текущего года на 21 процент. Эксперты Global Blue объясняют такое явление ростом турпотока из трех вышеупомянутых стран.

Отмечается, что благодаря большему числу путешественников продажи в британских магазинах tax free увеличились на 45 процентов, во французских — на 20 процентов, в итальянских — на 11 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия может внедрить систему tax free к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году.

