В Нидерландах объявлен победитель парламентских выборов

Центризбирком Нидерландов опубликовал официальные данные выборов в парламент страны, состоявшиеся 15 марта.

Победу одержала «Народная партия за свободу и демократию» (WD) во главе с действующим премьером Марком Рютте, которая получила 33 места из 150. На втором месте расположилась «Партии свободы» (PW) во главе с Гертом Вилдерсом, которая делегирует в законодательный орган 20 депутатов.

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За ней следуют партии «Демократы 66» и «Христианско-демократический призыв», получившие по 19 мест. Всего в парламент страны прошли 13 партий и объединений, что является самым высоким показателем с 1972 года.

Кроме того, была зафиксирована высокая явка: на участки для голосования пришли более 85 процентов имеющих право голоса жителей страны.