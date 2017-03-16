На парламентских выборах в Нидерландах победила партия премьера Рютте

Правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, победила на парламентских выборах. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитполов.

Как отмечается, партия получила 31 из 150 мест в парламенте. Второе место делят три партии: ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66». Эти политические организации набрали по 19 голосов.

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Рютте прокомментировал победу своей партии. «Похоже, что наша партия стала крупнейшей в стране в третий раз подряд. Это означает, что голландцы сказали "нет" неправильному популизму», — заявил он.

Парламентские выборы в Нидерландах состоялись 15 марта. Явка составила 81 процент, этот показатель стал рекордным за последние 30 лет.

По предвыборным опросам, проведенным осенью 2016 года, ультраправые удерживали первое место и могли бы сформировать самую большую фракцию в нидерландском парламенте. Однако 1 марта стало известно, что Партия свободы откатилась на второе место, уступив консерваторам.