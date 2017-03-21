Правительству предложили без суда блокировать онлайн-торговцев контрафактом

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила распространить антипиратское законодательство на интернет-магазины, которые реализуют контрафактную продукцию. Об этом говорится в разработанной АКИТ стратегии развития электронной торговли в России на 2017-2018 годы и на период до 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.

Антипиратский закон вступил в силу 1 августа 2013 года. Он запрещает размещение в интернете нелегального контента, за повторные нарушения предполагается пожизненная блокировка сайта.

Кроме того, 17 марта Госдума поддержала законопроект о блокировке без суда «зеркал» пиратских сайтов. Этот документ, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в Гражданский процессуальный кодекс РФ, обязывает поисковые системы удалять ссылки на пиратские сайты.

Аналогичные меры АКИТ предлагает распространить и на торговцев контрафактом. На этот рынок, как говорится в документе, приходится от 5 до 30 процентов.

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Проект стратегии Минпромторг рассмотрит во вторник, 21 марта.

20 марта сообщалось, что в проекте стратегии предлагается продавать скоропортящиеся продукты, а также продукцию с истекающими сроками годности в российских онлайн-магазинах.

Минпромторг планировал разработать стратегию до конца 2016 года, напоминает ТАСС. Для создания документа ведомство организовало группу, в которую вошли представители федеральных органов исполнительной власти, компаний интернет-торговли, логистических и платежных операторов, а также отраслевых ассоциаций (Национальной ассоциации дистанционной торговли и АКИТ).