Россияне за год потратили почти триллион рублей на онлайн-покупки

Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года, по словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, составил 920 миллиардов рублей. Это на 21 процент больше показателя 2015 года, сообщает «Интерфакс».

Доля трансграничной торговли в России выросла на 37 процентов — до 301,8 миллиарда рублей, что составляет примерно 33 процента от всего рынка онлайн-торговли в нашей стране. Количество посылок от иностранных продавцов достигло 233 миллионов — что на 102 процента больше, чем в 2015 году. В то же время на внутреннем рынке число заказов увеличилось лишь на шесть процентов.

Порядка 90 процентов зарубежных отправлений с товарными вложениями приходят в Россию из Китая. По прогнозу АКИТ, в 2017 году число посылок от зарубежных интернет-магазинов может составить 400 миллионов.

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Самые популярные товары, которые россияне покупают у зарубежных продавцов, — одежда и обувь (36 процентов), бытовая техника и электроника (32 процента), косметика и парфюмерия, а также автозапчасти и аксессуары (по 7 процентов). На локальном рынке 32 процента затрат на покупки в интернете пришлось также на одежду и обувь, 33 процента — на бытовую технику и электронику.

В начале марта Роспотребнадзор объявил, что может начать блокировку сайтов, торгующих санкционными товарами. «Мы рассматриваем все вопросы, связанные с решением проблемы несанкционной или нелегальной торговли. У нас, кстати, есть инициатива по интернет-агрегаторам», — заявил замглавы ведомства Михаил Орлов. Подробности этой инициативы чиновник не раскрыл.

