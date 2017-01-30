Россияне стали реже совершать импульсивные покупки

Россияне стали делать покупки более ответственно. Это подтверждают данные исследования, проведенного компанией Kupivip.ru и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). 49 процентов участников опроса заявили, что не готовы приобрести вещь, поддавшись импульсу. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает The New Retail.

Большинство респондентов (92 процента) всегда ищут лучшие предложения и всегда сравнивают цены в интернете перед покупкой. «Общая тенденция очевидна: импульсные покупки уходят в прошлое, покупатели сравнивают цены и охотятся за выгодными предложениями», — прокомментировал представитель компании.

Еще 10 процентов опрошенных признались, что сначала они примеряют вещи в обычных магазинах, а потом заказывают их в интернете, еще 14 процентов ждут сезонов скидок, а 11 — ищут похожие товары в более дешевых магазинах.

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Согласно другому исследованию, проведенному компанией Ipsos Comcon, около 55 процентов россиян перестали покупать себе новую одежду. Чаще всего, утверждают эксперты, экономить на обновках стали женщины, а некоторые представительницы слабого пола даже начали шить одежду самостоятельно.

По словам исследователей, это связано с колебанием курсов иностранных валют. Кроме того, граждане страны начали переходить на более дешевые марки одежды, жертвуя качеством товаров.