СМИ сообщили об отказе турецких политиков агитировать в ФРГ перед референдумом

Турецкие политики не будут принимать участие в агитационных выступлениях в Германии в преддверии референдума о расширении президентских полномочий. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает Wirtschaftswoche со ссылкой на Союз европейско-турецких демократов, который ранее выступал организатором подобных мероприятий.

Как отмечает издание, многие называют Союз европейско-турецких демократов «платформой правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) в Европе», при этом между объединением и ПСР нет официальных связей.

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Немецкие СМИ сообщили ранее, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить в этом месяце Германию для того, чтобы накануне плебисцита выступить перед турками, проживающими в ФРГ.

21 марта Фолькер Буфье, зампредседателя возглавляемой Ангелой Меркель партии Христианско-демократической союз, заявил, что президент Турции является нежеланным гостем в Германии.

«Довольно (...) Если он сюда приедет, на мой взгляд, мы не должны его впускать, так как это угрожает безопасности нашей страны», — сообщил политик.

Отношения между Берлином и Анкарой резко обострились после того, как власти ФРГ запретили выступление на территории страны двух турецких политиков, которые должны были агитировать проживающих на территории Германии турецких граждан за внесение поправок в конституцию, предусматривающих усиление президентской власти. Турецкий лидер сравнил эти запреты с политикой нацистов.

