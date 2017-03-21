В партии Меркель назвали Эрдогана нежеланным гостем в Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перешел черту, сравнив немецкое правительство с нацистами, поэтому теперь он является нежеланным гостем в Германии. Об этом заявил Фолькер Буфье (Volker Bouffier), премьер-министр федеральной земли Гессен, зампредседателя возглавляемой Ангелой Меркель партии Христианско-демократической союз (ХДС), передает Reuters 21 марта.

«Довольно (...) Если он сюда приедет, на мой взгляд, мы не должны его впускать, так как это угрожает безопасности нашей страны», — приводит его слова Die Welt.

Материалы по теме «Здесь вам не базар» Отношения Анкары и Берлина становятся все хуже

Немецкие СМИ сообщили, что турецкий лидер планирует посетить в этом месяце Германию для того, чтобы в преддверии референдума о расширении президентских полномочий выступить перед турками, проживающими в ФРГ.

«Неужели тот, кто оскорбляет нас подобным образом рассчитывает, что мы выделим тысячи полицейских для его защиты», — сказал Буфье.

Выступая в Стамбуле в субботу, 18 марта, Эрдоган заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель «применяет нацистские методы как в отношении турок, живущих в ФРГ, так и в отношении турецких министров и парламентариев».

Отношения между Берлином и Анкарой резко обострились после того, как власти ФРГ запретили выступление на территории страны двух турецких политиков, которые должны были агитировать проживающих на территории Германии турецких граждан за внесение поправок в конституцию, предусматривающих усиление президентской власти. Турецкий лидер сравнил эти запреты с политикой нацистов.