Министр экономического развития Максим Орешкин назвал причины низкой производительности труда в России, передает РИА Новости. Его ведомство перешло к завершающей стадии подготовки комплексного плана действий правительства до 2025 года, который, в том числе, включает в себя комплекс мер по повышению производительности труда, сообщил он во вторник на заседании Совета при президенте РФ по инновационному развитию и приоритетным проектам.

По мнению чиновника, первой проблемой, которая тормозит рост производительности труда, является низкий уровень у проблемных предприятий управленческих и технологических компетенций. Вторая проблема — неразвитость механизмов проектного финансирования.

Третьим тормозящим фактором министр назвал административные барьеры, которые сосредоточены даже не столько в трудовом законодательстве, сколько в отраслевой нормативной базе. И наконец, высокие риски массовых сокращений и не всегда эффективно работающие механизмы поиска новой работы, переобучения, повышения квалификации.

«Именно на преодоление этих проблемных зон и предполагается направить работу в рамках приоритетного проекта "Производительность труда"», — пояснил он.

Орешкин также отметил, что региональные программы повышения производительности труда должны включать в себя, как минимум, два направления: разработку и реализацию корпоративных «дорожных карт» и набор мероприятий по трудоустройству высвобождаемых сотрудников. Он пообещал осенью активно внедрять эти программы в пилотных регионах