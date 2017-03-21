Российские сенаторы озадачились своим местом в СМИ

Члены Совета Федерации готовят законопроект, который обяжет государственные средства массовой информации выделять эфирное время или печатные площади под освещение работы парламентариев. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 21 марта.

Поправки, по словам зампреда комитета верхней палаты палаты по регламенту Владимира Полетаева, планируется внести в закон о статусе депутатов Госдумы и членов Совфеда. Они разработаны для того, что сенаторы имели гарантии на освещение своей деятельности в региональных СМИ.

«Что касается членов Совфеда, то не всегда их деятельность освещается в региональных новостях. Он (парламентарий — прим. «Ленты.ру») имеет право, но по большому счету все отдано на усмотрение главного редактора СМИ», — сказал Полетаев.

Он отметил, что к законопроекту были замечания, сейчас они устраняются. Отрицательный отзыв на документ в том числе дало Минкомсвязи, которое сочло его излишним, добавил сенатор.

«Если бы была обязанность у региональных отделений ВГТРК раз в месяц или раз в квартал давать время сенатору, точно хуже бы не было», — высказал мнение член Совфеда Сергей Мамедов.

В марте прошлого года депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, отменяющий необходимость прохождения аккредитации для журналистов, работающих на выборах.