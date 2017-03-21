Мантуров допустил передачу авиапромышленности в состав «Ростеха»

Присоединение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) к «Ростеху» не исключено. Об этом, как передает Rambler News Service, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы не исключаем таких решений, поскольку тенденция в этом направлении есть, очень много синергии между "Вертолетами России" (холдинг в составе «Ростеха» — прим. «Ленты.ру») и ОАК, и с каждым годом они будут только усиливаться за счет оптимизации производственных мощностей», — сказал Мантуров.

Он отметил, что говорить о сроках вхождения ОАК в «Ростех» пока преждевременно. «Это хорошая тенденция, но сказать, когда это будет и будет ли это вообще, — сегодня пока говорить об этом рано, это точно не в этом году», — добавил министр.

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О целесообразности передачи ОАК 14 марта заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он аргументировал эту идею тем, что 60-70 процентов комплектующих, используемых ОАК в основном производстве, выпускаются предприятиями «Ростеха».

Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году, она объединила основные конструкторские бюро и авиастроительные заводы страны. В 2016 году выручка компании составила около 400 миллиардов рублей, заказчики получили 143 самолета различного назначения. К 2019 году по планам годовой выпуск должен превысить 200 самолетов.

Государственная корпорация «Ростех» (до июля 2014 года именовалась «Ростехнологии») создана в декабре 2007 года с целью оказать «содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения». На данный момент объединяет свыше 700 предприятий, сведенных в 17 холдингов. Консолидированная выручка в 2016 году оценивается в 1,3 триллиона рублей.

В 2015 году авиационный кластер «Ростеха» (руководитель — бывший министр обороны Анатолий Сердюков) произвел продукции на 528 миллиардов рублей, что дало более половины всей выручки госкорпорации.