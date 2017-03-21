На парковке в Томске обнаружили взрывное устройство

В Томске на парковке рядом с жилым домом обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом во вторник, 21 марта, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о находке подозрительного предмета поступило в дежурную часть около 6:00 мск. «Прибывшие на место эксперты установили, что он представляет угрозу», — заметил собеседник агентства.

Из подъезда 17-этажного дома были эвакуированы жильцы. Взрывное устройство вывезли на специальный полигон и обезвредили. По факту инцидента проводится проверка.

16 марта после звонка неизвестного, сообщившего о наличии взрывного устройства была эвакуирована московская школа №978. Из здания вывели 314 детей и 15 работников учреждения. В ходе проверки бомбы в здании не обнаружили.

1 марта из столичного киноцентра «Соловей» на Красной Пресне эвакуировали почти 1,5 тысячи человек из-за сообщения о бомбе. В ходе проверки здания взрывное устройство найдено не было.