В Петербурге из-за анонимного звонка о бомбе эвакуировали жильцов многоэтажки

Жильцов девятиэтажного дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах города.

Собеседник уточнил, что инцидент произошел по адресу проспект Художников, дом 24. «Около 06:00 мск в доме была проведена эвакуация всех жильцов. В настоящее время на месте работают экстренные службы», — рассказал он.

Официального подтверждения данной информации полицией и спасателями у агентства пока нет. Других подробностей не приводится.

1 марта сообщалось об эвакуации почти 1,5 тысячи человек из киноцентра «Соловей» на Красной Пресне в Москве из-за сообщения о бомбе. Около 19:55 мск «от неизвестного поступило сообщение, содержащее угрозы в адрес организации на Дружинниковской улице, 15». Источник сообщил, что в ходе проверки здания взрывное устройство найдено не было.